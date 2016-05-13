Донецк, 13 мая, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В 2016 году под Киевом на аэродроме «Гайок» украинские военнослужащие постепенно разворовали оборудование с десяти боевых самолетов. Об этом сегодня, 13 мая, заявил командующий оперативным командованием ДНР, генерал-майор Денис Синенков, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Синенков сообщил, что военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона возбуждено уголовное дело по факту хищения военного имущества с самолетов «СУ-24М» и «СУ-24МР».

«В течение этого года с 10 самолетов были похищены: блоки определения высоты и положения самолета в пространстве, прицельно-навигационные комплексы и блоки радиоэлектронного оборудования — в количестве 150 единиц», — рассказал Синенков.

По его словам, в рядах ВСУ в целом довольно распространены случаи хищения боеприпасов и вооружений.

«По данным агентурной разведки, отмечается рост хищений оружия, боеприпасов и военно-технического имущества военнослужащими украинской армии, которое в последнее время приняло массовый характер», — сказал Синенков.

Он проинформировал, что в Донбассе нарастают противоречия между военнослужащими ВСУ и националистами. В частности, на почве разногласий уже погибли шесть солдат, еще 27 — ранены.

«Так, под Мариуполем в результате драки с националистами пострадало семь военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты и пять радикальных националистов из полка «Азов», при этом один морской пехотинец скончался от полученных ножевых ран. В 54-ой ОМБР ВСУ националисты напали на бойцов ВСУ, обвиняя их в сепаратизме. Пострадало пять военнослужащих и шесть находятся после драки в бегах. В районе Волновахи боевики «Правого сектора» сожгли палатку с бойцами 72-ой омпбр ВСУ. В результате от полученных ожогов скончалось трое военнослужащих и 11 с сильными ожогами доставлены в больницу. В Авдеевке националисты из «Айдара» в состоянии алкогольного опьянения в ночь с 8 на 9 мая вели хаотичный огонь по позициям ВСУ, в результате чего было убито двое военнослужащих 81 бригады», — подытожил Синенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявлял об очередных конфликтах между подразделениями ВСУ и т.н. «нацбатами».

«Командование 128-й и 81-й бригады получило распоряжения в случае провокаций со стороны подразделений украинских националистов нанести по ним удары, с тем чтобы обвинить ВС ДНР в обстреле… Украинское командование готово к ликвидации вышедших из-под контроля украинских бандформирований», — считает Басурин.