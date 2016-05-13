Бишкек, 13 мая, 2016, 19:01 — ИА Регнум. В Киргизии некоторые политики и общественные деятели предпринимают попытки посредством масс-медиа дискредитировать наследие Великой Отечественной войны. Об этом заявил директор Института Евразийских исследований Таалайбек Сагынов, выступая на заседании круглого стола на тему: «Значение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов как единого исторического прошлого и его влияние на современное развитие Киргизии».

Кукрыниксы. Моя борьба... 1942

«Сегодня мы являемся свидетелями того, как в последние годы вопросы сохранения памяти выходят на первый фронт. Попытки политизировать этот процесс, исказить факты есть. Подтасовка исторических фактов приводит к тому, что люди пытаются манипулировать общественным сознанием», — сказал эксперт и добавил, что в стране активно проводится работа по недопущению подобных явлений, в ходе которой молодежи объясняют роль и значение Великой Отечественной войны.

Схожее мнение озвучила директор Института истории и социально-правового образования Киргизского государственного университета им. Арабаева Назира Курбанова, отметившая, что количество фальсификаций с каждым годом растет.

«Подтасовки были всегда — издавна государства были заинтересованы в том, чтобы выставить себя в лучшем свете. Сейчас же этот процесс активизировался особенно сильно. Так, одно и то же событие в разных источниках передается по-разному. Раскрыты многие засекреченные материалы, есть доступ к архивам. Однако, вместе с тем в народе распространились сообщения, что действия воинов-панфиловцев — никакой не подвиг, а идеология советского времени. И как молодежи разобраться в этом бесконтрольном потоке информации, предоставленном интернетом?! Поэтому мы должны помочь нашим детям разграничить факты от фейков», — подчеркнула она.

В качестве примера Назира Курбанова привела ситуацию, когда в 2011 году парламентская ассамблея Евросоюза приняла резолюцию, согласно которой 23 августа отмечается как «День тоталитаризма».

«Получается, что эта дата будет считаться началом Второй мировой войны, а это автоматически будет означать, что зачинщиком войны являлся советский народ. А Сталин будет приравнен к Гитлеру. Таким образом, фальсификация идет уже с самого начала. Или возьмем в качестве примера США, где аж 85 книг из сборника истории государства посвящены Второй мировой войне. Поэтому многие и считают, что конец кровопролитию положила именно Америка, а не СССР», — подытожила эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушли около 363 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли. За проявленные героизм и отвагу свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями, из них 22 — кавалеры Орденов Славы всех трех степеней и еще 74 были удостоены звания Героя Советского Союза.