Минск, 13 мая, 2016, 19:00 — ИА Регнум. За январь-март 2016 года в реальный сектор экономики Белоруссии (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 2,8 млрд долларов США инвестиций. Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования России (54,8% от всех поступивших инвестиций), Соединённого Королевства (14,7%) и Кипра (9,8%), сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

Прямых иностранных инвестиций в экономику постсоветской республики поступило $2,4 млрд или 86,9% от всех поступивших иностранных инвестиций. В частности, от резидентов России поступило 55,4% ПИИ «с учётом задолженности за товары, работы, услуги от общего объема прямых инвестиций», от резидентов Великобритании — 15,4% и Кипра — 10,6%.

За январь-март 2016 года белорусские организациями (кроме банков) инвестировали за рубеж $938,2 млн, сообщил Белстат. В частности, в РФ было направлено 56,7% от всех направленных инвестиций, ещё 21,2% пришлось на долю Украины и 11,3% — Великобритании.

«На долю прямых инвестиций приходилось 91,9% всех направленных инвестиций за рубеж, — отметили в Белстате. — Субъектам хозяйствования России организации республики направили 59,2% прямых инвестиций с учетом задолженности за товары, работы, услуги от общего объема направленных прямых инвестиций, субъектам хозяйствования Украины — 22,1%, Соединённого Королевства — 12,3%».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Белстат проинформировал о падении товарооборота постсоветской республики и в физическом, и в денежном выражениях. В частности, по итогам января-марта Белоруссия сократила внешнеторговый оборот товаров до $10,8488 млрд, в том числе экспорт до $5,0119 млрд и импорт до $5,8369 млрд. Во внешней торговле товарами по итогам I квартала сформировалось отрицательное сальдо в размере $825 млн. При этом шло падение инвестиций в экономику постсоветской республики, а в белорусские инвестиции за рубеж записывались долги иностранных компаний перед белорусскими поставщиками.