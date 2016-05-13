Минск, 13 мая, 2016, 18:57 — ИА Регнум. По итогам января-марта Белоруссия сократила внешнеторговый оборот товаров до $10,8488 млрд, в том числе экспорт — до $5,0119 млрд и импорт — до $5,8369 млрд. Об этом 13 мая сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

«К уровню января-марта 2015 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 82,9%, экспорт — 80,2%, импорт — 85,4%», — сказано в официальном сообщении. — По итогам января-марта 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 1,2%, импорт — на 3,9% при снижении средних цен экспорта на 18,8%, импорта — на 11,2%».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне третий год длящегося кризиса власти Белоруссии приняли решение сократить расходную часть республиканского бюджета. По данным Белстата, за январь-апрель 2016 года инфляция в Белоруссии выросла на 6,4%, а ВВП за I квартал упал на 3,6%.

Напомним, 6 мая Нацбанк Белоруссии сообщил, что внешнеторговый оборот товаров и услуг республики за январь-март составил $12,6893 млрд — на 14,5% меньше уровня аналогичного периода 2015 года. В частности, внешнеторговый оборот товаров рухнул до $10,4012 млрд (83,1%): экспорт товаров (в ценах ФОБ) упал до $4,921 млрд (80,2%), импорт — до $5,4802 млрд (85,9%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами у Белоруссии выросло почти в два раза к прошлогоднему уровню.