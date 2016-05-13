Тирасполь, 13 мая, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Приднестровья завершил проверку по факту прозвучавших в Верховном совете ПМР обвинений в адрес президента Евгения Шевчука в государственной измене. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе КГБ ПМР, по результатам проверки «в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях Е.В.Шевчука состава преступления».

Kodru Евгений Шевчук

Напомним, на заседании приднестровского парламента 11 апреля вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева выступила с жесткими обвинениями в адрес президента ПМР Евгения Шевчука. Она заявила, что при непосредственном участии Шевчука и его «друзей» за последние месяцы у государства с помощью фирм-прокладок и офшорных схем были украдены не менее $100 млн, из-за чего республика сегодня оказалась на грани экономической катастрофы.

Антюфеева также обвинила Шевчука в допуске молдавских таможенников для работы на территории ПМР, охарактеризовав этого как «откровенное предательство и измену». Кроме того, вице-спикер считает, что именно Шевчук своими действиями спровоцировал панику и «взорвал» валютный рынок республики. Она потребовала от Шевчука вернуть народу «присвоенные» $100 млн.

Для проведения депутатского расследования перечисленных нарушений Верховным советом была создана комиссия. К проверке прозвучавших обвинений также приступили КГБ и Следственный комитет ПМР.