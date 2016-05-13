Москва, 13 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин рассказал, что на строительство космодрома «Восточный» в Амурской области потрачено 84 млрд рублей. Об этом он заявил журналистам сегодня, 13 мая.

vostokdrom.ru Строительство космодрома «Восточный»

Рогозин заявил, что хочет пресечь возможные спекуляции по вопросу стоимости строительства первой очереди космодрома «Восточный». «Мы сейчас потратили по космодрому «Восточный», я говорю это специально, чтобы не было никаких спекуляций, чтобы их остановить и прекратить, 84 млрд рублей», — сказал вице-премьер.

Он также отметил, что срок передачи первой очереди космодрома в штатную эксплуатацию — 2016 год. Соответствующий проект указа был внесен президенту Владимиру Путину.

Также Рогозин подчеркнул, что правительство требует от «Роскосмоса» не позднее июня определиться с параметрами второй очереди строительства космодрома. «Это потребует определения, сколько в реальности нам необходимо стартовых столов во второй очереди космодрома «Восточный», — сказал вице-премьер. Он добавил, что по этому вопросу пока нет ясности.

Кроме того, Рогозин рассказал, что правительство прямо запретило «Роскосмосу» начинать стройку без обладания всей технической документацией. «Чтобы не было такого, как это было в начале стройки первой очереди, когда строят и параллельно выдают на-гора проектную документацию». По мнению Рогозина, такая практика — это основа для злоупотреблений, которые имели место на первом этапе строительства в 2012—2013 годах.