Осло, 13 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В июне 2016 года в Россию с рабочим визитом приедет министр рыболовства Норвегии Пер Сандберг. Таким образом, он будет первым высокопоставленным лицом из Норвегии, которое посетит Россию после воссоединения с Крымом в 2014-м году, подчеркивая именно эту деталь сообщает издание The Independent Barentsobserver.

Туман. Уинслоу Хомер. 1885

Известно, что поездка министра запланирована на 8−10 июня: в эти дни в Санкт-Петербурге пройдет 21-ая конференция профильных министров стран Северной Атлантики. Помимо Пера Сандберга в Северную столицу прибудут его коллеги из Канады, Фарерских островов, Гренландии, Исландии, Евросоюза, а также представитель России — замминистра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в российском агентстве, в этом году стороны будут обсуждать роль научных исследований в обеспечении устойчивого рыболовства и стабильности морских экосистем.

Встречи министров североатлантических стран проходят регулярно с 1995-го года. В прошлом году для обсуждения «синей экономики"участники собирались в мальтийской Валетте. Отметим, что конференция является не только «экспертной», но и политической площадкой: главы рыбохозяйственных ведомств проводят также двусторонние переговоры, где обсуждаются наиболее острые вопросы и актуальные проблем сотрудничества, подписываются документы.

Напомним, после присоединения Крыма страны запада — США, члены Евросоюза, Норвегия, Канада и ряд других — ввели в отношении России ряд экономических и персональных санкций, которые спровоцировали, в том числе, и заморозку политического сотрудничества по отдельным направлениям.