Минск, 13 мая, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Сенсационную находку сделали неназванные белорусские исследователи — в одной из библиотек Великобритании найден первый в мире «Букварь», который оказался «белорусским». Об этом 13 мая проинформировал телеканал «Беларусь-1» государственного телевидения постсоветской республики.

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«В закрытой библиотеке консорциума британских юристов — Мидл Темпле, найден первый в мире «Букварь» — белорусский! Кстати, само слово «букварь» также придумали белорусы. Книга издана в 1618 году в одной из типографий под Вильно. До этого дня самым древним «Букварём» считалось издание, выпущенное на 13 лет позже — «Букварь языка славянского» Спиридона Соболя 1631 года», — торжественно сообщила диктор.

Телесюжет о сенсационной находке включает в себя комментарий заместителя директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Белоруссии Александра Суши. «Уникальность находки фактически в том, что мы действительно сегодня имеем возможность более близко познакомиться с самым первым «Букварём» в мире и, что интересно — это белорусский «Букварь». Про него ранее почти что и не знали — даже в популярных научных трудах, которые выходят до сего времени в Белоруссии, очень часто указываются намного более поздние издания «Букваря» и называются первыми», — сказал Суша.

«Издание считалось мистическим, — добавила диктор гостелеканала. — О нём слышали, но не видели. Сейчас получена цифровая копия самого древнего «Букваря» в мире».

Сообщение о «сенсационной находке» Белтелерадиокомпания распространила не первой. Вчера, 12 мая госинформагентство БелТА сообщило: «Отечественные ученые сумели доказать, что у первого «Букваря» белорусские корни». В сообщении сказано: «Первая в мире книга под названием «Букварь» была издана 24 июля 1618 года в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в Евье. Это было одно из древнейших белорусских издательств в Великом княжестве Литовском, выпускавшее немало книг на церковнославянском, старобелорусском и польском языках. До того были иные учебные издания, но именно это — первый «Букварь», подготовленный силами монахов. Скорее всего, это была коллективная работа».

«Полное название издания — «Букварь языка славянского». Это букварь церковно-славянского языка с азбукой, с молитвами. Он был предназначен научить не только грамоте, но и духовности. Это издание, предполагалось, будет интересно всему славянскому миру», — рассказал заместитель директора Национальной библиотеки», — цитирует госинформагентство замдиректора Нацбиблиотеки.

Также 12 мая информагентство БелаПАН проинформировало: «У первого в истории «Букваря» оказались белорусские корни». Судя по ряду других публикаций, у них один источник.

Отметим, ранее директор Национальной библиотеки Белорусссии, доктор педагогических наук, профессор Роман Мотульский отметился на ниве изысканий древних языков. Согласно его исследованиям, уже в XVI веке существовали такие языки, как «московский», «старобелорусский» и «староукраинский», вышедшие из лона «общевосточнославянского языка». Аналогичными изысканиями славятся также представители институтов философии и истории, а также Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках политики «белорусизации» власти Белоруссии активно создают и тиражируют различные мифы, в том числе и «удревняющие» белорусскую историю. Александр Лукашенко договорился до констатации наличия «белорусской цивилизации» и призвал не стесняться гордиться тем, что книгопечатник Франциск Скорина (известен как издатель в XVI веке «Библии русской») жил и творил в городе Санкт-Петербурге, который был построен намного позже смерти знаменитого уроженца Полоцка. Отметим, что предки нынешних белорусов во времена Скорины считали себя русскими людьми и язык свой — русским.