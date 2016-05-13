Волгоград, 13 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В Волгограде представлена новая концепция развития дорожно-транспортной сети региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 13 мая, накануне ее ее публично представил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

ИА REGNUM Волгоград

Презентация состоялась в рамках выездного заседания комитета по транспорту Государственной думы Федерального Собрания РФ по вопросам развития региональных, федеральных и местных дорог и железнодорожного транспорта, которое прошло впервые. В заседании приняли участие первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих, и.о. руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах, первый вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Краснощек.

Совещание началось с облета территории на вертолете и осмотра дорожных объектов. Как отметил глава региона, дорожно-транспортная сеть Волгограда деградировала десятилетиями, поэтому сегодня требует системного обновления.

«Много лет местные власти не занимались должным образом этим вопросом в итоге, инфраструктура доведена до такого состояния, что в Волгоградском регионе сегодня одни направления вместо дорог. Картина — как после Сталинградской битвы», — сказал Андрей Бочаров.

Особенно тяжелая ситуация, по его словам, в областном центре, а также во многих сельских населенных пунктах, где вообще отсутствуют какие-либо подъездные пути.

«Чтобы полностью привести все в порядок, нужно около 100 миллиардов рублей, — подчеркнул глава региона. — За короткий промежуток времени и в современных экономических условиях это невозможно. Но мы движемся вперед по концепции, которую определили для себя еще в 2014 году, концентрируемся на больших задачах».

Среди первых ее результатов — обновления в международном аэропорту Волгограда, сдача в эксплуатацию тоннеля-долгостроя на Тулака, возобновление программы строительства сельских дорог, строительство второго пускового комплекса моста через Волгу, реконструкция шоссе Авиаторов, проспекта Жукова, Комсомольского путепровода.

Также ведутся подготовительные работы для строительства Нулевой Продольной магистрали, обхода города Волгограда — южная часть, обходной дороги вокруг Волжского, реконструкции мостового комплекса через Волгу по Волжской ГЭС, продлению Третьей и капремонту Второй Продольных магистралей, завершению возведения 3-й и 4-й очереди моста через Волгу.

Первый заместитель министра транспорта РФ добавил, что Волгоградская область является надежным партнером, выполняющим все свои обязательства. Набранные темпы дают возможность региону получать дополнительную господдержку: в 2016 году она составит 9,2 миллиарда рублей. Так, уже подготовлены федеральные средства для строительства Нулевой Продольной. Еще один принципиальный проект — обходная дорога вокруг Волгограда — в ближайшие сроки будет рассмотрен на наблюдательном Совете госкомпании «Российские автомобильные дороги».

По итогам рабочей поездки в Волгоград, ключевые ведомства подготовят свои предложения — они будут оформлены протокольно.

«Сегодня регион может стать той площадкой в масштабе России, которая позволит показать, как нужно развивать основные транспортные узлы», — выразил уверенность председатель комитета по транспорту Госдумы РФ Евгений Москвичев.

Добавим, что проблемы дорожно-транспортной инфраструктуры региона губернатор области Андрей Бочаров неделю назад обсуждал с министром транспорта РФ Максимом Соколовым на встрече в Москве и заручился поддержкой федерального центра в их решении. Главной темой обсуждения стала возможность получения Волгоградской областью федеральной поддержки на развитие дорог. В ходе встречи Андрей Бочаров подтвердил, что волгоградский регион крайне заинтересован в обновлении городского и развитии водного транспорта, а также в продолжении строительства третьей очереди метротрама.