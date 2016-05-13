Москва, 13 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект об условиях выплаты физлицу однократной компенсации за утрату права собственности на жилое помещение, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. Инициированный правительством РФ документ предполагает, что компенсацию за утрату жилья могут получить добросовестные приобретатели, у которых изъято жилье, либо бывшие собственники жилья, которые не зависящим от них причинам не могут его истребовать у добросовестных приобретателей.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру 1876

Законопроект подготовлен в связи с решением Конституционного суда. В июне 2015 года КС признал неправильной практику судов, которые для выплаты компенсации за утрату жилья требовали подтверждения незаконного действия либо бездействия регистрирующего органа. Документ предполагает, что на компенсацию из бюджета можно претендовать независимо от вины регистрирующего органа.

При этом условия получения денег ужесточаются: они могут быть выплачены, только если речь идет о единственном пригодном для проживания жилье, либо если не удалось взыскать убытки за его потерю с виновного лица (например, мошенника, подделавшего документы при продаже квартиры). При этом считается, что убытки взыскать невозможно, только если виновное лицо умерло или ликвидировано. Максимальный размер компенсационной выплаты сохраняется в размере 1 млн рублей, сообщил замглавы Минэкономразвития Павел Королев.

В 2015 году затраты федерального бюджета на выплату компенсаций составили 15, 8 млн рублей, следует из представленных правительством документов.

«Новые условия получения компенсации делают ее труднодоступной для большинства граждан, неопределенность порядка ее получения, отмеченная Конституционным судом, сохраняется», — отметил первый замглавы комитета Госдумы по законодательству Сергей Фабричный («Единая Россия»), подчеркнув, что комитет будет настаивать на обязательной доработке законопроекта ко второму чтению.

Общественная палата не поддержала законопроект. «Из всех замечаний КС учтено только одно. Меняется само значение института разовой компенсации — она заменяется пособием, благотворительной помощью, причем условия ее получения таковы, что получить ее практически невозможно», — отметил выступивший в Госдуме замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Музыкантский.

Предполагается, что в случае принятия закона его нормы вступят в силу 1 января 2017 года.