Москва, 13 мая, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на ужесточение наказание за терроризм, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. «Если государство не формирует бронежилет правовой безопасности для граждан срабатывает «пояс шахида», уносящий жизни по всему миру», — отметила одна из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

«Главный принцип гуманизма должен быть обращен к обществу, находящемуся под угрозой и прицелом террористов и экстремистов, а не наоборот», — говорит она. «Именно поэтому непринятие мер к спасению и недопущению жертв, не сообщение о готовящемся теракте, реальной террористической атаке относится к числу преступлений», — отмечает депутат.

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Поправки вносятся в УК, в УПК, а также в 10 действующих законов, в том числе в закон о гражданстве, о связи, о порядке въезда и выезда из РФ и ряд других законов. Уголовный кодекс при этом дополняется тремя новыми составами: несообщение о преступлении, содействие экстремистской деятельности, и третий состав — «акт международного терроризма».

Кроме того, среди новелл — снижение возрастного порога за умышленные террористические преступления — до 14 лет. Авторы предлагают обязать операторов связи хранить в России в течение трех лет записи разговоров, текстовые сообщения и изображения, а также предоставлять их по запросу спецслужбам. Предлагается не выпускать в течение 5 лет тех, кому «объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения» тринадцати видов «террористических» преступлений.

Перекосы

Инициативы встретили критику со стороны оппозиции. Так, в КПРФ указали на существенные противоречия изменений. Законопроект содержит многочисленные перекосы с предлагаемыми санкциями по сравнению с действующими нормами, отмечает депутат Госдумы Юрий Синельщиков. Так, за пособничество в совершении преступления террористической направленности предлагается установить более строгое наказание, чем за само совершение такого преступления. За содействие экстремистской деятельности предлагается ввести более суровую ответственность, чем за саму такую деятельность.

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Законопроект вносит принципиально новый состав: несообщение о достоверно известных преступлениях. «При этом размер наказания за это преступление будет выше, чем за укрывательство особо тяжких преступлений», — говорит депутат. Предлагается ввести уголовную ответственность за зарубежные теракты в отношении граждан РФ — авторы почему-то предусматривают более суровые санкции, чем за теракты в РФ.

Коммунисты также сомневаются в допустимости введения института лишения гражданства РФ лиц имеющих двойное гражданство.

Реализация

Пакет антитеррористических законопроектов в ЛДПР расценили как законотворческий брак. «Это брак чистой воды — к бабке не ходи», — констатировал депутат Госдумы Сергей Иванов, вопросы вызвала реализация инициатив.

Так, поправками предусматривается обязанность операторов хранить информацию и данные всех пользователей в течение трех лет. «Бешеные деньги стоит оборудование, которое позволяет хранить информацию. Государство сказало: за чей счет?» — отмечает парламентарий.

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Вопросы вызывает и норма о лишении террористов, имеющих двойное гражданство, гражданства РФ. «Террорист, которого поймали, ему говорят: все дорогой, мы тебя российского гражданства лишаем. У него два варианта: биться башкой об стену, что его лишили российского гражданства, или по обмену опытом поехать в ту страну, чье гражданство он имеет. По закону так получается?» — рассуждает депутат.