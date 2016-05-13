Луганск, 13 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Луганщине украинские войска совершили обстрел позиций Народной милиции ЛНР в с. Калиновка. Об этом 13 мая сообщает оборонное ведомство ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наёмники из ИГИЛ

Отмечается, что ВСУ вели огонь с применением АГС. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебросили к линии соприкосновения в Станично-Луганский район очередную партию иностранных наемников.

«В населенном пункте Ольховая Станично-Луганского района прибыло подразделение наемников, которое в большинстве состоит из арабов и темнокожих людей в количестве 50 человек. Предположительно, данные наемники прибыли в составе добровольческого контингента, входившего в состав террористической группы «Исламское государство» (запрещенной в России). По прибытию в Станицу Луганская наемники заняли, по старой доброй традиции, дома людей, расположенные в частном секторе», — сказал Марочко.

По его словам, бойцы спецбатальона ВСУ «Айдар» не пустили наблюдателей миссии ОБСЕ к месту размещения предполагаемых наемников, «аргументируя свои действия тем, что там проводится спецоперации».

Марочко проинформировал, что командование ВСУ концентрирует вблизи линии соприкосновения тяжелые вооружения.

«Военно-политическим руководством Украины продолжается наращивание тяжелого вооружения и военной техники, она в минимальные сроки может быть переброшена на позиции ВСУ, находящиеся на линии соприкосновения сторон. Как пример — в 5 км западнее населенного пункта Лисичанск был вскрыт район сосредоточения бронетехники в составе 28 танков и восьми РСЗО БМ-21 «Град», — подчеркнул Марочко.

Он также обвинил украинскую сторону в «наглом игнорировании решений «нормандской четверки» и невыполнении взятых на себя международных обязательств».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Антон Миронович отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В частности, на Луганщине ВС ЛНР «открывали огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов по нашим укреплениям в районе Степного и Новозвановки».