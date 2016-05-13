Екатеринбург, 13 мая, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Вероятность избрания действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на следующий срок невелика, полагают эксперты. Сложности у главы региона могут возникнуть потому, что он не является опытным публичным политиком, по сравнению со своими конкурентами, а также в связи с понижением доверия региональных элит.

kremlin.ru Евгений Куйвашев

«Евгений Куйвашев в губернаторы пришел не из публичной политики. Вся его предыдущая карьера была связана с назначаемыми должностями в исполнительной власти. Следовательно, если его кандидатура не будет выдвинута через промежуточную должность исполняющего обязанности, на которую назначает президент, то самостоятельно Куйвашеву будет трудно выдвигаться, так он политик не публичный. Это публичный политик типа Ройзмана может избираться не благодаря поддержке сверху, а вопреки нежеланию кого-то, но нынешний губернатор Свердловской области не такого формата политик», — заявил глава Партии пенсионеров Евгений Артюх.

Отметим, свердловские политологи, к которым обратился корреспондент ИА REGNUM, пока недоступны для комментариев, а один из них уже отказался комментировать судьбу главы региона.

Напомним, что ранее руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений Михаил Нейжмаков дал прогноз по поводу перспективы избрания на следующий срок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По мнению аналитика, такая вероятность практически равна нулю. Михаил Нейжмаков сообщил, что дело вовсе не в скандалах, связанных с арестами чиновников МУГИСО, а в нарастающем отсутствии уверенности в том, что Евгений Куйвашев может удерживать на контроле не самую простую ситуацию в регионе.

В последнее время действительно произошло несколько неприятных для региональных властей историй. В первую очередь это начало уголовного расследования в отношении чиновников министерства управления государственным имуществом Свердловской области. В результате глава МУГИСО Алексей Пьянков и его заместитель Артём Богачёв были арестованы и отправлены в СИЗО. Другой заместитель министра Константин Никаноров был отправлен под домашний арест, а исполняющая обязанности руководителя распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева была временно отстранена от должности и оставила подписку о невыезде.

Непросто прошёл для руководства области минувший отопительный сезон. Уже в октябре 2015 года разгорелся скандал в посёлке Белоярском, который оказался не готов к предстоящим холодам. Правительству области пришлось взять ситуацию на личный контроль. А начавшаяся проверка по факту непредставления населению услуг должного качества закончилась возбуждением уголовного дела.

В результате расследования выяснилось, что осенью 2014 года Белоярский муниципалитет заключил 11 контрактов с подрядными организациями на модернизацию тепловых сетей. Однако к осени 2015 года выяснилось, что работы не были проведены до конца, хотя по актам приняты и оплачены. Выяснилось, что муниципальному бюджету был нанесён ущерб в размере более 17 миллионов рублей. В итоге на скамью подсудимых попал начальник отдела капитального строительства, газификации и жилищного хозяйства администрации Белоярского городского округа и был признан виновным в халатности и превышении должностных полномочий.

Не простая ситуация сложилась и в Невьянском городском округе. В селе Конёво своевременно не были введены в эксплуатацию новые котельные, и без тепла остались жители нескольких многоквартирных домов и социального объекта. Жителям, чтобы не замёрзнуть, буквально приходилось топить свои благоустроенные дома дровами. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Свердловской области, а региональному руководству опять пришлось в «ручном режиме» исправлять ситуацию.

По мнению некоторых экспертов, эти и подобные инциденты негативно сказываются на имидже правительства и губернатора Свердловской области, так как помимо своих прямых обязанностей чиновникам областного руководства приходится решать проблемы на местах, которые обязаны решать муниципальные власти.

И здесь надо учесть то, что на Среднем Урале в подавляющем большинстве руководители муниципалитетов проходят процедуру назначения. То есть сначала их кандидатуру утверждает специальная экспертная комиссия, в которую входят представители региональных властей, а затем за прошедших отбор кандидатов голосуют депутаты органа местного самоуправления. Таким образом, ошибки в работе «назначенных» глав муниципалитетов, их неспособность решать местные проблемы воспринимаются как упущения в работе с кадрами региональных властей. Да и сам закон, по которому большинство муниципалитетов Свердловской области было переведено на «советскую» систему назначения мэров, вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

Так, в прошлом году жители Берёзовского активно протестовали после отмены прямых народных выборов мэра города. Активисты проводили митинги, провели социологическое исследование, согласно которому более 70% берёзовчан изъявили желание выбирать мэра. Протестующие направляли письма Евгению Куйвашеву, в которых прилагались данные исследования и резолюция митинга. Также активисты обратились в Уставный суд Свердловской области. Однако они так и не нашли поддержки, а Уставный суд признал законными решения городской думы об отмене прямых народных выборов мэра Берёзовского.

Также в конце прошлого года возвращения прямых выборов мэра требовали жители Артёмовского и также отправляли резолюцию митинга главе региона. В свою очередь, Евгений Куйвашев в одном из местных изданий прокомментировал, как относится к подобным месседжам.

«У меня в неделю, бывает, в области проходит 70−80 различных политических акций. Конечно, я не читаю резолюции. Зачем мне посылать эти месседжи? Я какую-нибудь мерзопакость от Артёмовского прочитаю, конечно, мне смотреть на вашу территорию не хочется. Я обращаю внимание туда, где есть конструктив. И это любой губернатор так — Куйвашев, Петров, Сидоров, Васечкин — кто угодно. Если люди с ума сходят, делать им нечего, они ходят на митинги и там несут какую-то ересь, у меня никакого желания нет что-то дополнительное дать этой территории. Месседжи такие посылать — это только усугубление ситуации», — цитирует слова Евгения Куйвашева издание «Всё будет!».

Ряд жителей Артёмовского сочли себя оскорблёнными и потребовали от Евгения Куйвашева личных извинений. Своё обращение они передали в канцелярию правительства области. По их мнению, Евгений Куйвашев якобы назвал жителей Артёмовского «сумасшедшими» и «бездельниками» и должен извиниться за свои высказывания. Также протестующие намеревались задать губернатору вопросы, связанные с ЖКХ, управлением Артёмовского городского округа и возвращением прямых народных выборов главы муниципалитета.

Отметим, что позже в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, в котором были озвучены требования граждан принести извинения, Евгений Куйвашев напомнил, что был проездом в Артёмовском и общался с руководством администрации, а также принёс извинения за слова, которые, по его словам, не говорил. «Но если будет кому-то легче от того, что я извинюсь за то, что не говорил, я извиняюсь за то, что не говорил и такого говорить не собираюсь», — прокомментировал претензии граждан губернатор.

Однако такой ответ не устроил некоторых жителей города Артёмовского. И в конце января 2016 года Иван Гусаров и Валерий Абнагимов подали иск в Кировский районный суд Екатеринбурга о защите чести и достоинства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава городской думы Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что готов идти кандидатом на выборы губернатора Свердловской области, если свою кандидатуру выставит действующий глава региона Евгений Куйвашев. Он сообщил, что пойдёт на выборы губернатора Свердловской области в 2017 году только для того, чтобы составить конкуренцию и «не пропустить» действующего губернатора на новый срок.