Бразилиа, 13 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Крупнейшая бразильская нефтегазовая госкомпания Petrobras потеряла в первом квартале 2016 года $360 млн. Об этом сегодня, 13 мая, заявили представители компании.

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Как сообщают в информационном агентстве Прайм, в государственной бразильской компании также отметили, что в первом квартале 2015 года для Petrobras оказался совершенно иным: тогда компания фиксировала прибыль в $12,53 млрд. Однако первый квартал текущего года не порадовал бразильских нефтяников. Такие колоссальные чистые убытки компания объяснила тем, что произошел рост расходов содержание долга, колебания валют, снижение объемов продаж на внутреннем рынке и объемов добычи нефти и газа. Таким образом, продажи Petrobras, согласно показатель EBITDA, упали до $6,06 млрд, то есть на 5%.

При этом общий убыток госкомпании составляет $9,6 млрд, чего не ожидали даже самые пессимистичные аналитики. Во многом шокирующими своими показателями оказались результаты компании за четвертый квартал 2015 года. Тогда чистый убыток Petrobras вырос до $10,2 млрд. Причиной тому, по словам представителей бразильской компании, стали низкие цены на нефть. Так, в четвертом квартале 83% списаний пришлось на нефтяные месторождения.

Напомним, что проблемы компании начались еще в 2014 году. Тогда, в ходе расследования, выяснилось, что в Бразилии была организована крупнейшая коррупционная схема, благодаря которой застройщики получали подряды на сооружение проектов для Petrobras. Строительные компании платили откаты топ-менеджерам, а также давали деньги правящей Партии для покупки политиков и проведения кампаний. В связи с коррупционным скандалом нефтяная госкомпания потеряла $2,05 млрд и еще $ 14,8 млрд из-за девальвации активов компании. Этот скандал затронут около 150 бразильских политиков, включая самых крупных.

Эта бразильская коррупционная схема вступила в действие после прихода к власти Лула да Силва. Однако этот громкий скандал коснулся и действующего президента Бразилии Дилму Руссефф, которая на протяжении семи лет вплоть до 2010 года была председателем совета директоров Petrobras. Политики, представляющие оппозиционную сторону, обвиняют Руссефф в том, что на финансирование своей предвыборной кампании она брала деньги из госбюджета и причастности к коррупционной схеме Petrobras. В свою очередь президент эти обвинения отвергает.

Из-за подозрений действующего президента в коррупции 12 мая, как ранее писало ИА REGNUM, сенат Бразилии на 180 дней отстранил от власти главу государства. За это решение выступили 55 сенаторов, лишь 22 не разделили такую позицию. Далее, президент Бразилии будет на время слушаний об импичменте отстранен от выполнения своих обязанностей на посту главы государства. После голосования, если две трети участников выскажутся за импичмент, то президентское кресло займет Мишел Темер, если проголосуют меньше указанного количества, то Дилма Руссефф вновь возглавит страну.

В связи со своим тяжелым положением Petrobras, как ранее сообщалось, решила продать свои шельфовые месторождения, за которые планируется выручить $2 млрд. Всю продажу активов компания намерена получить в общей сложности $14,4 млрд. В феврале этого года сообщалось, что для «лечения» компании Petrobras получит кредит от китайских партнеров в $10 млрд.