Москва, 13 мая, 2016, 13:22 — ИА Регнум. КПРФ поддерживает идею усиления ответственности за терроризм, но в существующем виде пакет законопроектов принимать нельзя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил депутат Госдумы Юрий Синельщиков. «Законопроект в таком виде принимать нельзя», — отметил парламентарий.

Tim Evanson Правосудие

Наказание 14-летних

Законопроект предлагает расширить уголовную ответственность для детей 14 лет. «Сегодня эти лица несут уголовную ответственность по 22 составам преступлений, законопроект предлагает увеличить этот перечень до 32 составов», — отметил Синельщиков. «Сомневаюсь, что 14-летних детей следует отправлять в места лишения свободы за прохождение обучения в целях осуществления терактов, за членство в террористическом сообществе, за несообщение о преступлении и в других случаях», — говорит депутат.

Перекосы

Законопроект содержит многочисленные перекосы с предлагаемыми санкциями по сравнению с действующими нормами, отмечает Синельщиков. Так, за пособничество в совершении преступления террористической направленности предлагается установить более строгое наказание, чем за само совершение такого преступления. За содействие экстремистской деятельности предлагается ввести более суровую ответственность, чем за саму такую деятельность

Законопроект вносит принципиально новый состав: несообщение о достоверно известных преступлениях. «При этом размер наказания за это преступление будет выше, чем за укрывательство особо тяжких преступлений», — говорит депутат. Предлагается ввести уголовную ответственность за зарубежные теракты в отношении граждан РФ — авторы почему-то предусматривают более суровые санкции, чем за теракты в РФ.

Обыски и аресты

В КПРФ категорически не согласны с предложением, что в исключительных случаях производство обыска и ареста могут быть осуществлены следователями без получения судебного решения. «В этом случае следователь в течение 24 часов с начала производства следственных действий уведомляет об этом судью и прокурора, законопроект предполагает увеличить этот срок до трех суток, ослабляя этим контроль и прокурорский надзор за расследованием, давая больший простор произволу правоохранителей», — утверждает Синельщиков.

Коммунисты также сомневаются в допустимости введения института лишения гражданства РФ лиц, имеющих двойное гражданство.

Смертная казнь и конфискация

В борьбе с терроризмом эффективными были бы две меры, говорит Синельщиков. «Отмена моратория на смертную казнь за эти преступления и введение конфискации имущества в отношении обвиняемых по этим преступлениям», — перечислил парламентарий, напомнив, что соответствующий законопроект несколько месяцев находится в профильном комитете Госдумы.