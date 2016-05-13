Москва, 13 мая, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Московский городской суд направил дело активиста организации «Другая Россия» Олега Миронова, который в сентябре 2014 года устроил на концерте группы «Машина Времени» распыление газа и фактически сорвал мероприятие, на пересмотр в соответствии с обращением прокуратуры. Снижение Миронову срока наказания на полгода может быть отменено, пишет газета «Известия».

rapo.ru Мосгорсуд

Суд удовлетворил кассационное представление прокуратуры на решение суда, согласно которому Миронову был снижен срок наказания. Дело направлено на пересмотр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миронов был приговорён к трём годам лишения свободы Замоскворецкий районный суд Москвы 18 августа 2015 года. Он был признан виновным в хулиганстве и нанесении побоев охраннику на концерте российского певца, руководителя группы «Машина времени» Андрея Макаревича в Московском доме музыки (МДМ).

В соответствии с апелляцией, срок был уменьшен на полгода, так как суд отменил обвинения в побоях. Прокуратура, не согласившись с этим решением, подала жалобу, которую и рассматривал сегодня, 13 мая, Московский городской суд.

Напомним, концерт «Машины времени» произошёл 25 сентября 2014 года в МДМ. Во время выступления Макаревича в зале возникли беспорядки: неизвестные распылили из баллончиков газ, а также разбросали листовки. Концерт приостановили, но, после проверки, продолжили.

Позже выяснилось, что хулиганскую акцию устроили активисты «Другой России», мотивировав срыв мероприятия проукраинскими высказываниями и действиями Макаревича. Правоохранительные органы установили причастность к акции Миронова, который был арестован и осуждён.