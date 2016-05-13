Москва, 13 мая, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Правительство РФ подвело итоги эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Федерации по итогам 2015 года. Наилучшие результаты работы показали 20 регионов России, сообщается на сайте правительства РФ.

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Так, в двадцатку регионов — лидеров по эффективности работы органов исполнительной власти вошли: Воронежская область, Чеченская Республика, Татария, Липецкая область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Тюменская область, Тамбовская область, Hенецкий автономный округ, Московская область, Республика Ингушетия, Республика Мордовия, Чукотский автономный округ, Тульская область, Курская область, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Белгородская область.

В 2015 году сохранили позиции в числе регионов-лидеров 14 субъектов Федерации, занимавших лидирующие позиции в 2014 году.

1-е место заняла Воронежская область, которая достигла высокого уровня социально-экономического развития, темпов развития экономики, характеризуется ростом частных инвестиций в основной капитал. 2-е место у Чечни — в республике высокие показатели продолжительности жизни и отмечен рост численности населения. Татария (3-е место) относится к числу регионов — лидеров по объёмам налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Федерации и реальным располагаемым денежным доходам населения.

В 2015 году сохранили позиции в числе регионов-лидеров 14 субъектов Федерации, занимавшие лидирующие позиции в 2014 году. В целом по итогам 2015 года позиции 38 субъектов Федерации улучшились, 41 — ухудшились, 4 — не изменились.