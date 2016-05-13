Таллин, 13 мая, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Британские истребители были подняты 12 мая на перехват трех российских самолетов, направляющихся в сторону воздушного пространства прибалтийских стран, заявили в Минобороны Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Bundesheer. Markus Zinner Истребитель «Тайфун»

Истребители «Тайфун» Королевских военно-воздушных сил Великобритании были подняты в воздух с военно-воздушной базы Эмари в Эстонии, когда российский военный транспортный самолет не идентифицировал себя.

По словам главы Минобороны Великобритании Майкла Фэллона, это было «актом российской агрессии».

«Это еще один пример того, как важен вклад Соединенного Королевства для воздушной полиции НАТО в странах Балтии. Мы смогли моментально отреагировать на данный акт российской агрессии, что стало демонстрацией нашей приверженности коллективной безопасности НАТО», — заявил чиновник.

Четыре истребителя ВВС Великобритании присоединились к миссии НАТО в Прибалтике в апреле 2016 году. В рамках этой миссии члены Североатлантического альянса помогают странам региона, которые не располагают необходимыми возможностями для отражения якобы имеющей место агрессии со стороны России. Истребители пробудут в рамках миссии до конца августа.