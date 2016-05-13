Москва, 13 мая, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Обвинения в адрес российского лыжника Александра Легкова в том, что он во время Олимпийских игр-2014 в Сочи якобы употреблял допинг, ни на чём не основаны. Спортсмен точно знает, что не употреблял запрещённых препаратов, пишет «Спорт-Экспресс».

fis-ski.com Александр Легков

Легков прокомментировал сообщение, которое было опубликовано накануне, 12 мая, в американской газете The New York Times о якобы употребляемом им на Олимпиаде в Сочи допинге. Ему непрерывно звонят по поводу информации в статье, которую он ещё не успел прочитать.

«Могу сказать, что я спокоен за себя на триста миллионов процентов. Позвоните моим тренерам Рето, Изабель, спросите, как мы тренировались в тот год», — сказал он.

Легков подчеркнул, что у него всё хорошо, и за него можно не переживать. По поводу бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который «разоблачил» российских спортсменов в применении на соревнованиях запрещённых препаратов, спортсмен заметил, что даже не знает этого человека, только слышал его фамилию.

«Где там Родченков сидит, в Майами, Лос-Анджелесе? Очень легко что-то нести, когда ты далеко», — отметил он. По словам Легкова, его не впечатляют заявления Родченкова о подмене проб.

Напомним, что Легков Олимпиаде-2014 выиграл гонку на 50 километров и занял второе место в эстафете зимних Олимпийских игр на дистанции 10 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в американской газете The New York Times появилось сообщение со ссылкой на бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, что как минимум 15 российских призёров Олимпиады-2014 в Сочи употребляли допинг. Родченков, как утверждает издание, заявил о существовании в России управляемой государством «допинговой программы», тщательно планируемой в течение ряда лет для победы российских спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи. По словам Родченкова, он в период Олимпиады-2014 ежедневно получал от представителя Минспорта список спортсменов, чьи допинг-пробы необходимо заменить.

Приводится и список «принимавших» допинг: бобслеист Александр Зубков (два золота ОИ-2014), лыжник Александр Легков (золото и серебро), скелетонист Александр Третьяков (золото) и вся женская сборная России по хоккею (шестое место).

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