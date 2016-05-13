Хабаровск, 13 мая, 2016, 04:24 — ИА Регнум. В Хабаровский край будет привлечено свыше 163 миллиардов рублей инвестиций в рамках территорий опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» и «Комсомольск», а также на выполнение плана по развитию Комсомольска-на-Амуре. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка озвучил, что до конца 2017 года две ТОСЭР должны быть заполнены резидентами, после чего в регионе будут созданы новые территории, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

rulandinfo.ru Река Амур

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Как сообщало ИА REGNUM, потенциальный объём инвестиций в проекты Дальнего Востока может составить 1 триллион рублей. Такое заявление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал в рамках ежегодного отчёта Государственной Думе. На сегодняшний день отобраны девять наиболее перспективных проектов на сумму в 220 миллиардов рублей, ещё шесть получат государственное финансирование в размере 9,5 миллиарда.

По словам Александра Галушки, благодаря новым механизмам развития Дальнего Востока в Хабаровский край привлекут более 163 миллиардов рублей: это вложения по двум приоритетным проектам в рамках ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск» (предприятия «Сахатранс» и «Уралуголь»), а также финансирование реализации плана по развитию Комсомольска-на-Амуре.

Из федерального и краевого бюджетов на строительство инфраструктуры в рамках двух ТОСЭР направят 3,5 миллиарда рублей. На текущий момент проектируются подъездные пути на обеих территориях. В этом году будет построена автодорога по улице Энтузиастов.

«Уже к концу 2017 года две площадки ТОСЭР в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре должны быть полностью заполнены резидентами. Затем мы приступим к созданию новых территорий опережающего развития в крае», — поставил задачу министр.

Так, власти субъекта уже направили в Минвостокразвития заявку о создании ТОСЭР в Николаевском районе субъекта (площадь — 23 тысячи гектаров, частные инвестиции — 3,95 миллиарда рублей, рабочие места — 2 671). Здесь планируется развивать рыбопереработку, судоремонт, выращивать овощи в закрытом грунте.