Стокгольм, 13 мая, 2016, 01:31 — ИА Регнум. По итогам второго полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение-2016», который состоялся 12 мая в Стокгольме, в финальную часть конкурса прошли артисты из Латвии, Грузии, Болгарии, Австралии, Украины, Сербии, Польши, Израиля, Литвы и Бельгии. Финалисты были отобраны на основе голосования жюри и телезрителей.

euroinvision.ru Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2016»

Напомним, что ещё десять артистов были отобраны днём ранее по итогам первого полуфинала конкурса. В финал прошёл представляющий Россию певец Сергей Лазарев с песней «You Are The Only One», а также представители Австрии, Азербайджана, Армении, Венгрии, Кипра, Мальты, Нидерландов, Хорватии и Чехии.

Кроме этого, в финале «Евровидения-2016», который состоится 14 мая, выступят представители Швеции, а также стран-основательниц конкурса — Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

Читайте также: Лазарев намерен улучшить номер для финального выступления на «Евровидении»