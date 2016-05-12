Лондон, 12 мая, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Истребители Typhoon королевских ВВС Великобритании перехватили три российских военно-транспортных самолета, которые якобы приблизились к территории прибалтийских стран. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

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Сообщается, что британские истребители Typhoon были подняты по тревоге с эстонской авиабазы «Эмари». Истребители перехватили три российских военно-транспортных самолета, которые приблизились к границам прибалтийских стран.

Британские летчики идентифицировали самолета как Ан-26, Ан-12 и Ил-76. Перехват был осуществлен, поскольку российские самолеты не отвечали на запросы радиосвязи и летели с выключенными транспондерами, утверждает британское военное ведомство.

Действие ВКС РФ британское Минобороны называет «актом агрессии». Действия своих ВВС Лондон называет «приверженностью коллективной обороне НАТО».

Напомним, четыре истребителя Typhoon ВВС Великобритании были размещены на эстонской авиабазе «Эмари» три недели назад. Размещение было произведено в рамках миссии воздушной полиции Прибалтики (Baltic Air Policing, BAP).

Эта миссия предполагает, что страны-члены военного блока НАТО на четырёхмесячной срок по очереди отправляют свои самолеты в страны Прибалтики, у которых нет собственных ВВС, способных обеспечивать патрулирование своего воздушного пространства.

Минобороны Великобритании утверждает, что за прошлую смену Typhoon 17 раз поднимались в небо и перехватили более 40 российских самолетов.

Стоит отметить, что ничего необычного в полетах ВКС РФ в пространстве над Балтийским морем, вблизи границ прибалтийский стран нет. По воздуху осуществляется снабжение российских военных баз в Калининградской области, а также общее патрулирование региона, в котором, в последнее время, крайне высока военная активность НАТО.