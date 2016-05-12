Минск, 12 мая, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Председатели правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков посетили Буйничское поле под Могилёвом, почтив память солдат Красной Армии, героически защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба правительства Белоруссии

Буйничское поле стало ареной крупного сражения в июле 1941 года, позволившего сдержать стремительное наступление немецких войск. Оборона Могилёва имела важное психологическое значение для бойцов Красной Армии, в очередной раз доказавших способность бить врага.

Очевидцем атак десятков немецких танков стал военный корреспондент и всемирно известный советский писатель Константин Симонов, отразивший события того времени в своём произведении «Живые и мёртвые». После войны было исполнено его завещание: прах писателя-фронтовика был развеян над Буйничским полем.

Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков посетили часовню на Буйничском поле, возложили цветы и почтили память защитников нашей Родины минутой молчания. Председатель правительства РФ сделал запись в Книге почётных гостей: «Вечная память всем защитникам Отечества, сложившим голову на Буйничском поле».

Кобяков и Медведев прошли по аллее «70-летия Победы» и возложили цветы к камню, установленному в память о Симонове. Советский писатель оставил нам такое свидетельство: «Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, — поле под Могилёвом, где я впервые в июле 1941 года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков».