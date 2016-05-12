Ростов-на-Дону, 12 мая, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Необычный парад Победы, посвященный 71-й годовщине Великой Победы, состоялся в Ростове-на-Дону. В шествии приняли участие исключительно дети. Как сообщили ИА REGNUM 12 мая в администрации областного центра, из-за дождя дошколята и школяры маршировали в актовом зале гарнизонного Дома офицеров.

rostov-gorod.ru Юные летчицы

500 юных участников парада, которые обычно чеканят шаг на плацу перед зданием Дома офицеров, встречали главные зрители — ветераны Великой Отечественной войны.

«Вот какие выдающиеся у вас предки. Глядя на вас, ощущаешь будущее победителей. Вы — будущие выдающиеся спортсмены, учёные, министры. В этом нет никакого сомнения. Рождается уверенность, что плоды Победы, то, что сделано старшим поколением, в надёжных руках молодёжи», — отметил председатель городского Совета ветеранов Борис Старосельский. Он пожелал детям быть достойными подвига дедов и прадедов.

На необычном параде Победы дети представили различные военные профессии: летчиков, моряков, десантников, разведчиков. Достойно выступить перед фронтовиками, тружениками тыла малышам и школьникам помогли их старшие товарищи — ансамбль песни и пляски Южного военного округа.

Достойным завершением военизированного парада стал праздничный концерт.