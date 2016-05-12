Магас, 12 мая, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Власти Ингушетии всерьез занялись проблемой невыплаты заработной платы. По поручению главы республики каждый руководитель предприятия, в котором работники не получают заработанные ими деньги, будет привлечен к ответственности, сообщили ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе главы региона.

IgorVis Эшафот

Одним из первых придется ответить за задержки зарплаты руководителю государственного унитарного предприятия «Ингушское карьероуправление», в котором, несмотря на высокие доходы предприятия, деньги работникам не выплачивались. Юнус-Бек Евкуров поручил провести проверку в отношении руководителя и привлечь к ответственности вплоть до увольнения.

Как подчеркнул глава республики, в первоочередном порядке зарплату должны получать простые работники, а не руководители предприятий, их заместители и бухгалтеры.

Напомним, ранее прокуратура республики заинтересовалась фактом невыплаты зарплаты 678 сотрудникам на шести предприятиях региона: ГУП «Ингушавтотранс», «Ингушводоканал», «Карьероуправление» и ДРСУ Сунженского, Назрановского и Малгобекского районов.

После вмешательства надзорного ведомства была погашена задолженность по зарплате на сумму более 23 миллионов рублей. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении руководителей предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях.