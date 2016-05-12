Париж, 12 мая, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что спорная трудовая реформа правительства одновременно нацелена на усиление прав рабочих и предоставление большей гибкости бизнесменам для адаптации к глобализирующемуся миру. Об этом передает Business Insider.

Kenji-Baptiste OIKAWA Франсуа Олланд — за!

По словам Олланда, закон «предназначен для рабочих и предпринимателей». «Я не хочу противостоять им», — заявил президент за считанные часы до предъявления вотума недоверия во время посещения французской компании, специализирующейся на 3D-печати.

Он особенно поддерживает один из самых спорных пунктов законопроекта, который дает приоритет сделкам компаний по сравнению с отраслевыми сделками при организации рабочих часов. Олланд отметил, что «лучше, когда ответственные члены профсоюза и ответственное управление в состоянии составить правила работы».

Французский лидер настоял на том, что реформа не поставит под угрозу законы о защите рабочих.