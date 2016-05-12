Москва, 12 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Люди, постоянно поднимающие вопрос о статусе Крыма, всего лишь отрабатывают деньги. Об этом 12 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGHNUM Мы вместе! Крым наш! 18 марта 2016 jpg

«Я отдаю должное лоббистам, которые занимаются постоянными постановками вопроса о возвращении Крыма Украине. Люди отрабатывают деньги», — сказала Захарова.

Она напомнила о получившем известность анекдоте: «Когда небезызвестный глава Украины просит у Бога помочь ему вернуть Крым, а тот ему отвечает: «Крым вы уже вернули, теперь верните деньги». Вопрос с Крымом закрыт навсегда. Какие-либо попытки на каком-то уровне — это пустая трата времени, денег и усилий».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Это произошло в результате референдума, произошедшего на полуострове. Более 90% жителей полуострова поддержали возврат полуострова в состав РФ.