Минск, 12 мая, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков обсудили проблематику двустороннего товарооборота, а также ряд других вопросов, акцентировав внимание на торгово-экономическом сотрудничестве с учётом кризиса и снижения деловой активности как в России, так и в Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муза

Выступаяна заседании Совмина Союзного государства России и Белоруссии, Кобяков констатировал: оборот взаимной торговли в I квартале 2016 года составил $5,4 млрд, что в денежном выражении меньше уровня прошлого года на 12%. Однако в физическом выражении наблюдается рост.

Так, отметил председатель Совмина Белоруссии, в I квартале товарооборот Белоруссии и России в физическом выражении вырос на 2,6% к аналогичному периоду 2015 года, при этом белорусский экспорт вырос на 4,4%, а российские поставки в постсоветскую республику — на 1,6%. Такие данные позволили Кобякову сделать вывод о в целом позитивной динамике двусторонней торговли.

Председатель правительства РФ также констатировал падение российско-белорусской торговли в стоимостном выражении, указав на причину — падение цен на энергоносители и девальвация национальных валют (российского и белорусского рублей). При этом он отметил, что в физическом выражении рост есть и позитивно на исправление ситуации влияет реализация проекта по строительству «Росатомом» в Гродненской области БелАЭС. Напомним, на реализацию данного проекта правительство РФ выделило $10 млрд, что обеспечило заказами российских и белорусских субподрядчиков.

Медведев отметил также, что реализация других проектов будет способствовать активизации взаимной торговли. В частности, отметил он, программа научно-технического сотрудничества ориентирована на замещение импорта автокомпонентов. Таким образом, белорусский государственный холдинг «Автокомпоненты» получит возможность развернуться на просторе Союзного государства Белоруссии и России.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот Белоруссии с Россией по итогам 2015 года рухнул на 26,3% — до $27,5333 млрд: белорусский экспорт сократился почти на треть — до $10,3891 млрд (-31,6%), импорт — до $17,1442 млрд (-22,7%). Отрицательное сальдо торговли с Россией у Белоруссии уменьшилось (-$6,7551 млрд). В 2016 году белорусский экспорт продолжил падение (в целом на 14,5%, в том числе экспорт товаров на 19,8%), ВВП постсоветской республики также упал — на 3,6%.