Москва, 12 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В генезисе неинфекционных заболеваний ведущее место занимает употребление табака. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай на «круглом столе» в Госдуме.

Цитата из к/ф «Осенний марафон». Реж. Георгий Данелия. 1979. СССР Вредный образ жизни

«Неинфекционнные заболевания являются ведущей причиной инвалидности и смертности во всем мире. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что факторы риска возникновения неинфекционных заболеваний сегодня известны», — сказал он.

Среди этих факторов — употребление табака, алкоголя, нездоровое питание, отметил Салагай. «Ведущее место в генезисе неинфекционных заболеваний занимает употребление табака: международные исследования показывают, что примерно 20% смертности и заболеваемости ассоциировано с болезнями, связанными с потреблением табака», — отметил чиновник.

«Что касается алкоголя, то 5% заболеваемости и 6% смертности связаны с рискованным употреблением алкоголя», — констатировал он. Также на смертность и заболеваемость влияют низкая физическая активность и нерациональное питание, то есть избыточное потребление соли и избыточное потребление сахара, отметил Салагай.

Он подчеркнул эффективность действующих в настоящее время в России антитабачных законов. «За время активной антитабачной компании примерно на 17% снизилось число лиц, потребляющих табак, и это серьезное достижение», — заявил глава департамента Минздрава.