Душанбе, 12 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В результате проливных дождей в ряде районов Таджикистана в ночь на 12 мая сошли селевые потоки, подтопившие более тысячи домов, сообщает CA-News.

N Chadwick Сход селя

Ущерб нанесен 1146 домам в районе Рудаки, центр которого расположен в 17 км к югу от столицы. В районной администрации сообщают о том, что селевые потоки снесли также железнодорожный мост через реку Элок. Более полутора тысяч жителей района эвакуировано, на место прибыли руководители Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана (КЧС) и спасатели «Центроспаса».

Данных о жертвах не поступало, есть сообщения об одном пострадавшем местном жителе, который госпитализирован с переломом ноги. Возможны потери поголовья домашнего скота.

Однако МВД Таджикистана сообщает, что на автотрассе Душанбе — Ходжент под камнепад попал легковой автомобиль марки «Опель», в результате чего скончался 27-летний пассажир.

Селевые потоки также нанесли ущерб населенным пунктам в Файзабадском, Гиссарском, Шахристанском и Пенджикентском районах.

Напомним, 9 мая в ряде районов страны также сошли сели и оползни, унесшие жизни троих человек.

КЧС ранее распространяло предупреждение о возможном сходе селей в горных районах, по данным Комитета, опасность схода потоков сохранится еще до 15 мая.