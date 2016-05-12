Москва, 12 мая, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Россия принимает меры для обеспечения своей безопасности в условиях развёртывания системы ПРО США. Об этом 12 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

mda.mil Комплекс ПРО США

«Вопрос не в том, что будут приниматься меры, меры принимаются для обеспечения необходимого уровня безопасности России», — сказал Песков.

По его словам, с самого начала «этой истории» Кремль заявлял, что, «по мнению наших экспертов, развертывание системы ПРО представляет угрозу для Российской Федерации».

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин «неоднократно задавался вопросом — против кого работает, будет работать эта система»: «Сначала она объяснялась весьма развернуто ракетной угрозой, которая потенциально может исходить от Ирана. Мы все помним эти заявления, которые делались и на различных саммитах НАТО, и делались из Вашингтона, и из европейских столиц. Сейчас мы знаем, что ситуация с Ираном поменялась кардинально. Но вопрос, который неоднократно задавался из Москвы, в том числе и президентом Путиным, он не теряет своей актуальности».

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что развёртывание системы ПРО США в Румынии — не новость, и «эта работа, этот процесс по активизации системы ПРО хорошо известен».

Песков рассказал, что все российские ведомства, которые отвечают за обеспечение обороны и национальной безопасности страны, «прекрасно осведомлены об этих планах».

Напомним, система ПРО США — комплексная система обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет различных классов. Заявленное Вашингтоном предназначение — защита территории США, а также их союзников и передовых военных баз, от ракетных ударов ограниченной мощности. Несмотря на изначально заявленные «страны-угрозы» в лице Ирана, Северной Кореи и других государств, система ПРО расположена преимущественно вокруг России.