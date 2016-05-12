Москва, 12 мая, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Налог для неработающих трудоспособных граждан может быть введён в России. В Министерстве труда начали обсуждать этот вопрос, сообщил заместитель главы ведомства Андрей Пудов на международной конференции «Социальное страхование».

цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Тунеядцы

Пудов привёл в пример Белоруссию, где подобный налог уже действует. «Они ввели так называемый налог на тех лиц, которые находятся в трудоспособном возрасте, но не уплачивают страховые взносы, не заняты в трудовой деятельности», — сообщил чиновник.

По словам Пудова, Минтруд пока лишь обсуждает данный вопрос. Заместитель министра обратил внимание на важность легализации рынка труда. На протяжении прошлого года было заключено около двух миллионов трудовых договоров, в текущем году — более 400 тыс.

«Это является основанием для того, чтобы разработать меры законодательного порядка», — сказал Пудов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство не занимается законами, которые бы касались вопроса тунеядства.