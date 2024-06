Москва, 12 мая, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Певец и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал в своем Instagram скандал с Анастасией Стоцкой в ходе музыкального конкурса «Евровидение».

Serge Serebro Филипп Киркоров

Киркоров подчеркнул, что никакие события, никакие комиссии, жюри «Евровидения» и скандальные вечеринки не повлияют на его давнюю дружбу со Стоцкой.

«Всякое бывает, такое могло случиться с каждым, но попалась именно ты (видимо, моя скандальная карма передалась и тебе, ты же моя ученица;)! И это пройдет!» — написал Киркоров в Инстаграм.

Киркоров отметил, что через несколько дней все забудут этот случай, и передал Стоцкой привет от Сергея Лазарева.

Сергей Лазарев будет выступать в финале песенного конкурса «Евровидения», исполняя композицию «You Are the Only One». Ее авторами являются Филипп Киркоров, греческий композитор Димитрис Контопулос, авторы текста — англичанин Джон Баллард и швед Ральф Чарли.