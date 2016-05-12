Екатеринбург, 12 мая, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В результате корректировки программы капитального ремонта на Среднем Урале из списка были исключены 210 многоквартирных домов. Они были включены в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, в результате корректировки были приведены в соответствие фактические объёмы реализации программы капремонтов, а также переучёт объектов жилищного фонда на предмет их соответствия программе. Теперь в результате внесённых изменений в краткосрочный план 2015−2017 годов капитальному ремонту подлежат 4168 домов, из них 2242 многоквартирных дома будут отремонтированы в текущем году, а оставшиеся 1926 — в 2017 году.

По данным министерства, все незавершённые в 2015 году капремонты должны быть закончены к 1 июля, а начатые в текущем году — до декабря 2016 года. На данный момент ремонт уже начат более чем в 1500 домах. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер поручил взять ситуацию, сложившуюся с программой капитального ремонта, на особый контроль.

Напомним, что в начале апреля начались конкурсные процедуры по привлечению подрядчиков для реализации программы капремонта. Тогда было запланировано начать проведение капитальных ремонтов после окончания отопительного сезона в более чем 1300 многоквартирных домах.

Отметим, что в связи с изменением законодательства в начале 2016 года все средства, предназначенные для капитального ремонта и размещённые в коммерческих банках, были переведены в Центробанк. Таким образом, полученные деньги будут использоваться только по прямому назначению. Ранее деньги фонда могли размещаться на депозитах коммерческих банков, сообщает «Областная газета».