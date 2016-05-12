Осло, 12 мая, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Правительство Норвегии подготовило и представило обновленную программу развития архипелага Шпицберген. Согласно «белой книге», политика Норвегии в отношении Шпицбергена остается неизменной; столица архипелага Лонгйир должна по-прежнему быть процветающим местом, которое привлекает новых жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства юстиции и общественной безопасности Норвегии.

mikereyfman.com Шпицберген

Согласно документу, на текущие расходы, в том числе для устранения последствий схода лавины, из госбюджета Лонгйиру будет выделено 10 млн норвежских крон. 50 млн крон, предназначенные для обеспечения рабочих мест на архипелаге и реструктуризации местной экономики — их правительство королевства пообещало в 2015 году, — местные власти также получат.

Предполагается, что таким образом в какой-то степени будут решены проблемы, связанные с мораторием на добычу угля на шахтах «Свеа» и «Лункефьелль», он вступает в силу в 2017 году. Власти рассчитывают, что за это время удастся найти способ обеспечения рентабельности двух шахт, а цены на уголь вырастут. Напомним также, что для поддержания угольной промышленности Шпицбергена — она традиционно была основой экономики островов и практическим обоснованием норвежского суверенитета над ними — компании Store Norske из бюджета королевства должны выделить 110 млн норвежских крон. Обсуждаются также иные меры поддержки.

Между тем в качестве новых экономически перспективных и важных направлений деятельности правительство выделяет туризм, образовательные услуги, научно-исследовательскую деятельность на архипелаге. По словам министра юстиции и внутренней безопасности Андерса Анундсена, начать развивать туризм планируется с местечка Исфьорд и близлежащих поселений. Портовая инфраструктура, без которой туризм на Шпицбергене невозможен, также будет создана. Сейчас норвежская береговая администрация работает над экономическим обоснованием соответствующих проектов. «В рамках политики Шпицбергена мы будем способствовать развитию более разностороннего бизнеса», — отметил Андерс Анундсен.

Обнародованный документ предусматривает, что в скором времени будет разработана стратегия и в отношении развития высшего образования и исследовательской деятельности. Министр юстиции и внутренней безопасности заявил: важна «четкая роль Норвегии как хозяина», и эта «роль» будет основана на «профессиональном лидерстве в соответствующих областях». В связи с этим, пояснил Анундсен, будут внесены изменения в порядок организации и осуществления научно-исследовательской деятельности в Ню-Олесунне.

Напомним, населенный пункт Ню-Олесунн — это «научная столица» не только архипелага, но и всей Арктики: там расположены постоянные научно-исследовательские станции более десятка государств; наличие станции за полярным кругом имеет решающее значение для развития полярной науки в той или иной стране.