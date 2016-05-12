Краснодар, 12 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Краснодарский край готовится к открытию летнего курортного сезона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, официально он стартует 28 мая.

sochiadm.ru Открытие курортного сезона в Сочи

Первым откроет его красочным карнавалом город-курорт Сочи. Один из блоков праздничного шествия будет посвящен отечественному кинематографу, второй — получит слоган «Сочи — всемирный курорт». В нем зрителям представят национальные легенды народов, исторически проживавших на территории Сочи. Завершит шествие «Сказка ночных огней», которая покажет волшебство ночной жизни курорта: украшенные световыми элементами костюмы и автомобили, яркие декорации.

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В городе-курорте Геленджике подготовили свою праздничную программу. 4 июня торжественная часть праздника начнется на Центральной площади города, где впервые будет исполнен гимн Геленджика. А вечером жителей и гостей города ждет карнавал. Собравшиеся смогут увидеть грандиозное шествие, состоящее из нескольких десятков декорированных автомашин. В честь 185-летия со дня основания Геленджика прогремят залпы исторически реконструированных пушек клуба «Черноморец» из Краснодара. В завершении праздника с концертом выступит российский певец Авраам Руссо, а небо над городом озарит праздничный салют.

Анапа откроет новый курортный сезон 11 июня. Анапчан и гостей курорта ждет программа «Анапа многогранная», в рамках которой будут работать интерактивные площадки, выступят самодеятельные анапские артисты, коллективы Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко и участники проекта Первого канала «Голос-дети». Вечером на главной курортной сцене состоится праздничная программа и выступление Александра Буйнова.

В Ейске к открытию курортного сезона приурочат кинофестиваль «Провинциальная Россия», который состоится с 17 по 21 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сезон 2015 года оказался для региона очень благоприятным — Кубань посетило более 14 миллионов человек. В этом году ожидается увеличения турпотока: весь летний сезон на курортах региона уже продан еще в 2015 году. По прогнозам министерства курортов и туризма Краснодарского края, приток отдыхающих в регион вырастет на 3%. Что касается Сочи, то город-курорт готов принять в текущем году 6,2 млн туристов. По словам мэра города Анатолия Пахомова, планируется увеличить годовую туристическую загрузку городских курортов с 77% в 2015 году до 82% в текущем, а летнюю — с 92% довести до 96%.

Добавим, что по данным туристического сервиса Travel.ru, на майские праздники Сочи стал самым популярным направлением для отдыха туристов. В городе-курорте отдыхающие бронировали проживание в среднем на 5,5 ночей и тратили 4 тысячи рублей в сутки. Более 150 тысяч человек посетили Гран-при России-2016 Формулы 1 в Сочи.