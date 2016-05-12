Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Основные ремонтные работы на станции метро «Василеостровская» в Петербурге завершены. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил главный инженер, начальник службы инвестпрограмм управления метрополитена Андрей Анисимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Отделочные работы у метро

Ожидается, что первых пассажиров станция примет уже 27 мая, в День города, после почти годового перерыва.

По словам Анисимова, специалисты полностью заменили старые водоотводящие зонты на новые конструкции из композитных материалов и восстановили гидроизоляцию наклонного хода станции, ликвидировав течи.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Первыми по эскалатеру спустились корреспонденты

Кроме того, у вестибюля появилась новая отделка, на станции заменили окна, витражи, входные двери, построили новые помещения кассового зала, наклонный ход уже осветили.

Для инвалидов на «Василеостровской» установили пандусы. На вход для них будет работать одна расширенная дверь, еще три — для других пассажиров.

Снаружи строители усилили конструкцию козырька и убрали металлические подпорки. Козырек покрасили и также осветили.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Зеленая ветка

Сейчас заканчивается окраска стен вестибюля. Цвет краски предварительно согласовали с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Как заметил корреспондент ИА REGNUM, потолочные дуги на платформе, где строители не работают, явно требуют хотя бы косметического ремонта — видна поврежденная протечками штукатурка. По словам Андрея Анисимова, косметический ремонт платформы не входил в программу работ, «но до открытия еще есть время».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ремонтные работы завершатся ко дню города

Напомним, «Василеостровскую» закрыли 11 июля 2015 года. Ремонт был рассчитан на 11 месяцев. До ремонта пассажиропоток станции ежедневно составлял 70 тыс. человек в летнее время и 60 тыс. человек зимой.

После открытия станции Петербургский метрополитен займется мониторингом пассажиропотока и решит, вернутся ли на станцию разделительные барьеры для очередей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Завершение ремонтных работ

Станция, расположенная на Невско-Василеостровской линии петербургского метро, появилась в ноябре 1967 года. Наземный вестибюль на углу Среднего проспекта и 7-й линии Васильевского острова давно перестал справляться с потоком пассажиров.

Внутри стены «Василеостровской» облицованы белым мрамором, пол выложен серым гранитом. Поперечные швы гранитного пола декорированы алюминиевыми профилями. Стены украшены полосой из смальты сине-зелёных тонов.