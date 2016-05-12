Москва, 12 мая, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Федеральное дорожное агентство подвело предварительные итоги по заявкам регионов на получение 10 млрд рублей из госбюджета на неотложный ремонт дорог. Средства выделены 17 субъектам РФ и 16 муниципальным образованиям, сообщили в Росавтодоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дорога

Как отметили в ведомстве, дополнительная федеральная поддержка за счет сборов в системе «Платон» уже в течение предстоящего летнего сезона позволит устранить все локальные проблемные места на автодорогах, что будет максимально заметным и ощутимым для автомобилистов.

Так, из госбюджета в период с июня по сентябрь 2016 года будут профинансированы приоритетные дорожные работы в Волгоградской, Саратовской, Омской, Костромской, Тверской, Архангельской, Вологодской, Рязанской, Владимирской, Кировской, Самарской, Челябинской, Тамбовской областей, Республик Алтай, Карелия, Калмыкия, Марий Эл, а также городов — Волгограда, Саратова, Омска, Костромы, Твери, Петрозаводска, Архангельска, Вологды, Рязани, Владимира, Кирова, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Тольятти.

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Как сообщало ИА REGNUM, выделение части средств от системы «Платон» на ремонт дорог в регионах осуществляется в рамках поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Субсидии направляются в субъекты, где отмечается критическое состояние дорог.

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