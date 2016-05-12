Вашингтон, 12 мая, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Законопроект по созданию в Госдепартаменте США центра «по борьбе с российской и китайской пропагандой» внесён на рассмотрение в американском Конгрессе. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, член Республиканской партии Адам Кинцингер (от штата Иллинойс), сообщает Washington Examiner.

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Авторы законопроекта считают, что «российская и китайская пропаганда» нацелена на то, чтобы ослабить международное влияние США. Поэтому должен быть создан Центр анализа информации и реагирования при Госдепартаменте.

«Создание соответствующего агентства даст США уникальную возможность направить мощный поток правды, обеспечивая мировую стабильность и предотвращая конфликты», — сказал Кинцингер.

Структура, о которой идёт речь, должна, по мнению авторов законопроекта, участвовать в информационной войне, которую, как они считают, ведут против США Россия и Китай. Центр будет противостоять «агрессорам» в этой войне, разоблачая их операции, угрожающие национальным интересам этой страны.

Своё мнение высказал соавтор документа — Тед Лью, который считает, что «агрессивная пропаганда», направленная против США, манипулирует мнением общества и представляет угрозу как американским интересам, так и в целом демократическим принципам. «Одним словом, они делают мир менее безопасным», — сказал он. На данный момент законопроект одобряют более десяти конгрессменов от обеих партий.