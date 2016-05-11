Москва, 11 мая, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Поступок прокурора Крыма Натальи Поклонской можно назвать странным, а её саму — обладательницей «сложного восприятия», считают опрошенные корреспондентом ИА REGNUM политологи. Тем не менее они считают, что не стоит связывать частную «монархическую привязанность» прокурора с общей позицией руководства региона.

Валентин Серов. Портрет Императора Николая Второго. 1900

«Поступок, конечно, странный, потому что личность Николая II не относится к Великой Отечественной войне», — заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Центра социальных и политических исследований («Аспект»), член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

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«Поступок Поклонской — непродуманное желание выделиться»

«Хотелось бы, чтобы она несла потрет участника войны. Это все-таки «Бессмертный полк», общественная акция, а не официальное мероприятие. Поэтому не стоит придавать этот поступок такому общественному вниманию, которое образовалось. Поступок странный», — подчеркнул он.

«Мне кажется, что у Поклонской, в данной ситуации, более сложное восприятие действительности», — заявил генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.

«Во-первых, она своеобразным образом связала I Мировую войну и II Мировую войну. Между которыми, собственно, и произошло убийство Николая II… Можно, конечно, рассуждать очень долго о мировосприятии самой Поклонской, но я бы не придавал этому такое сильно демотивирующее значение», — пояснил он.

Политолог, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе призвал не связывать действия Натальи Поклонской с официальной позицией руководства Крыма.

«День 9 мая — это национальный праздник защиты нашего отечества. Тут, конечно, несколько были смещены акценты. Николай II все-таки раньше был. Я думаю, что это не совсем было уместно. Нельзя сказать, что это политика крымского руководства, я думаю, что это ее личная идеологическая монархическая привязанность. Она, кстати, не первый раз об этом говорит и демонстрирует», — заключил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, широкую общественную дискуссию спровоцировало участие прокурора Крыма Натальи Поклонской в шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2016 года вместе с иконой Николая II. Свой поступок Наталья Поклонская пояснила просьбой участника войны.