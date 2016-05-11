Москва, 11 мая, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Появление генерального прокурора Крыма с иконой царя-мученика на шествии Бессмертного полка — одно из множества проявлений непоследовательности и нелогичности официальной российской идеологии. Такое мнение высказал 11 мая корреспонденту ИА REGNUM глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Владислав Осипов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Праздник 9 Мая ныне понимается явно гораздо шире, чем позволяет его историческая основа. В него стараются вместить всё, что относится к официальному патриотизму и консерватизму, которые, в свою очередь, представляет собой крайне эклектичное понятие, вмещающее в себя максимальное количество традиций и установок», — заявил Миронов.

«Во время шествия были видны не вполне понятные люди в военной форме с крестами, были националистические, великодержавные лозунги, которые не имели никакого отношения к Великой Отечественной войне», — добавил он.

Такое смешение образов приводит к тому, что первоначальный смысл мероприятия размывается, в то время как «его стоило бы максимально очищать от всего подобного, делать её по-настоящему народной акцией, посвященной памяти своих предков, памяти своих героев», указал политолог.

При этом таких случаев совершенно неадекватного совмещения различных исторических фигур и событий уже существует весьма много, подчеркнул Миронов: «Это имеет место и в отношении древнерусских героев, начиная с того же князя Владимира, который теперь усиленно ассоциируется с Крымом».

«Все, что касается князя Владимира, имеет отношение в первую очередь именно к византийской истории. По-настоящему Крым стал частью российской истории в полной мере лишь в XVIII веке, когда важное место в сфере наших политических интересов заняло Черное море», — продолжил он.

Власть пытается соединить все национальные образы в единую систему, что приводит к смешению совершенно разных жанров, утере их первоначального смысла, и это уже становится в порядке вещей, подчеркнул политолог. «В данном случае появление Поклонской с Николаем II — символ эклектичности официальной идеологии, в которой спокойно могут уживаться герои ВОВ, одновременно император Николай II, князь Владимир и так далее», — указал Миронов.

В то же время событие содержит, по мнению политолога, явный прагматический элемент: «Поклонская раскручена медийно, она позитивно воспринимается электоратом, поэтому её таким образом просто продвигают, чтобы поддерживать её узнаваемость в контексте избирательной кампании «Единой России».

Однако, как часто происходит с подобного рода непродуманными пиар-акциями, такая инициатива «принесла большой побочный негативный эффект, вызвав недоумение среди тех, кто пришёл не ради пафоса на акцию, а ради того, чтобы объединиться с людьми ради общей истории», заключил Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокурор Крыма Наталья Поклонская прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой царя-мученика Николая II, несмотря на то, что координаторы акции призывали брать участников шествия только портреты своих близких и просили воздержаться от ношения какой-либо политической символики. В ответ на критику прокурор заявила, что фото дедов — участников войны она отдала в руки своих сотрудников.