Ташкент, 12 мая, 2016, 04:20 — ИА Регнум. В Средней Азии пристально следят за любыми заявлениями российских высокопоставленных лиц, касающимися судьбы мигрантов. После массового убийства в Сызрани, в причастности к которому заподозрили выходцев из стран Средней Азии, член Совета Федерации Франц Клинцевич высказал идею о необходимости введения виз для граждан среднеазиатских стран. Это вызвало беспокойство и раздражение в самом регионе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Независимый узбекский политолог Фарход Толипов в интервью ИА REGNUM поделился впечатлениями от заявления сенатора.

ИА REGNUM: Считаете ли вы, что заявление Франца Клинцевича действительно предвещает ужесточение визового режима?

Вряд ли. В заявлении Клинцевича больше эмоционального посыла, чем призыва к целенаправленным действиям. Когда запускается реальный механизм решения поставленной задачи, все происходит иначе. Серьезное обсуждение и следующие за ним действия не сопровождаются резкими публичными высказываниями и озвучиванием сомнительных фактов, которые легко можно опровергнуть. По динамике появления таких заявителей в прессе складывается впечатление, что Россия играет в мигрантские игры.

ИА REGNUM: Какие?

В прятки. Это попеременные заигрывания с внутренней аудиторией, когда того требуют политические процессы в России, и с внешней, чтобы показать, что Россия имеет рычаги воздействия на государства Среднеазиатского региона.

Важным сигналом стало то, что выступление чиновника перед журналистами странным образом произошло после визита президента Узбекистана Ислама Каримова в Москву. Встреча с Владимиром Путиным прошла, как сообщалось, в дружественной обстановке. И было странно слышать такое недружественное заявление от государственного служащего, которое напрямую противоречит заявлению российской стороны о стратегическом партнерстве.

ИА REGNUM: Как вы считаете, почему член Совета Федерации предложил ввести визовый режим для стран Средней Азии, при этом вынося за скобки Киргизию и Казахстан?

Казахстан и Киргизия — партнеры по ЕАЭС. Упрощенная процедура оформления документов для трудовых мигрантов была одним из аргументов в пользу вступления в экономический союз для сомневающейся Киргизии.

Франц Клинцевич решил разделить Среднюю Азию на «друзей» и «врагов» России. То есть одна группа представляет угрозу для россиян, а вторая нет. Это вопиющее заявление, также как и манипуляции вокруг трудовой миграции — всего лишь ширма для прикрытия геополитических амбиций Москвы.

ИА REGNUM: В чем, по вашему мнению, заключаются манипуляции?

Представитель Совета Федерации цинично обозначил выбор между безопасностью России и хорошими отношениями с государствами Средней Азии. А как же быть с «внутренними врагами» — гражданами России, которые совершают гораздо больше преступлений на территории страны, чем единичные мигранты? Ведь от них визовый режим не защитит.

По сути, политик открыто озвучил следующий тезис: «меньше дружбы — больше безопасности». Он в корне неверен. На самом деле ситуация может закончиться прямо противоположным образом: «меньше дружбы — больше опасности».

ИА REGNUM: Что будет, если Россия все же введет визовый режим?

Пострадают обе стороны. Предлагая такие меры, которые озвучил Франц Клинцевич, часто думают, что это самое верное средство для России, и даже не учитывают все «pro» и «contra». Ведь не надо доказывать простую истину, что мигранты для россиян — это не столько враги или некая угроза, сколько востребованная рабочая сила. Эти люди трудятся в разных уголках страны, принося ей огромную пользу.