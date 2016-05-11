Пальмира, Сирия, 11 мая, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» продвинулись в сторону Пальмиры, передает Daily Mail. ИГИЛ угрожает осадить древний город Сирии спустя несколько недель после того, как правительственные войска отбили его у экстремистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя смерти

Союзные ДАИШ СМИ сообщают, что боевики захватили стратегически важный, но пустующий плацдарм для запуска ракет недалеко от авиабазы в 60 км от Пальмиры.

Для правительственных сил это означает изоляцию шоссе, связывающее Пальмиру с контролируемой правительством авиабазой Т-4 и административным центром Хомс. Под угрозой находятся маршруты поставок армии президента Башара Асада.

Поворот событий стал возможным после интенсивных столкновений с войсками Асада в районе авиабазы спустя неделю после того, как боевики продвинулись в сторону газовых месторождений на севере Сирии.

Радио «Аль-Баян» сообщило, что боевики ИГИЛ взяли под контроль безлюдную территорию, захватили два правительственных КПП, охраняющих воздушную базу и сбили военный вертолет к северу от авиабазы.