Иваново, 11 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. 4,4 млн рублей составил доход главы Иваново Алексея Хохлова за 2015 год. Данные о доходах и имуществе чиновников администрации города и членов их семей опубликованы на сайте мэрии 11 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В собственности мэра — семь земельных участков площадью от 1,5 тыс. до 482 тыс. 271 кв. м, жилой дом в 134,4 кв. м, гараж, нежилое помещение, два здания производственного назначения (4772,1 и 8119,6 кв. м), в пользовании мэра также земельный участок, дом и квартира.

В автопарке Хохлова — легковые автомобили Land Rover, УАЗ 3159, мотолодка «Крым» и грузовой прицеп ЧМЗ ОН 8119.

Доход супруги составил в 2015 году 3,2 млн рублей. В ее собственности — жилой дом, земельный участок (1,7 га) и квартира, в пользовании — семь земельный участков, два производственных помещения, жилой дом. Машины у супруги Хохлова нет.