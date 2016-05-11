Вильнюс, 11 мая, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Отрицать, что в Литве есть «теневая экономика», никто не может, это очевидные вещи, считает генеральный директор Литовского союза кооперативов Раймондас Корейва.

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«Предприниматели с серой, мелкой тенью сталкиваются каждый день. Наверное, 40% или больше жителей постоянно пользуются мелкой тенью, она очевидна. Почему жители все еще оправдывают тень? Думаю, иногда появляется такая ситуация, когда у мелкого предпринимателя просто нет другого выхода, как только нырнуть в эту серую тень. Он, его родственники, соседи не видят ничего плохого в этом, так как он просто напросто выживает, пользуясь некими пробелами. (…) Я не говорю, что это происходит в системных магазинах, такие вещи уже пережиты, особенно там, где технический учет. Даже в сельской местности такое не встречается. Но все же масштаб огромен», — сказал Корейва эфире радиостанции Žinių radijas.

Напомним, ранее в Литве официально признавалось, что «теневая экономика» составляет порядка 30% ВВП страны, однако в 2015 году власти объявили, что её снизили до 20%, однако никаких доказательств при этом и методологий подсчёта представлено не было.