Симферополь, 11 мая, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на включение четвёртой ветки энергомоста и переток электроэнергии с подстанции «Тамань» в Темрюкском районе Краснодарского края на подстанцию «Кафа» под Феодосией в Крыму. Запуск последней, четвертой нитки энергомоста из Кубани в Крым позволит перебрасывать электроэнергию мощностью более 200 МВт.

kremlin.ru Александр Новак и Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по вопросам энергообеспечения Крыма

«В сжатые сроки удалось прорвать энергетическую блокаду Крыма, собственно говоря, не сомневаюсь, если потребуется мы любую другую блокаду прорвем, если кому-то захочется нас потренировать», — сказал Путин.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что строительство энергомоста в Крым завершено. По его словам, объединение энергосистемы Крыма с Единой энергосистемой России состоялось на два года раньше запланированного до блэкаута срока. В рамках ФЦП по развитию Крыма и Севастополя построены две новые подстанции — «Тамань» и «Кафа», прошла модернизация и реконструкция пять действующих подстанций («Кубанская», «Вышестеблиевская», «Славянская», «Симферопольская», «Камыш-Бурун»), построено более 800 км линий электропередач классом напряжения 220−500 кВ, проложено по дну Керченского пролива 4 цепи из кабельных линий общей протяженностью 230 км.

«С учетом существующей генерации суммарный объем располагаемой мощности КФО после ввода второго этапа энергомоста составит до 1270 МВт. Это гарантированно обеспечит бесперебойным электроснабжением все социально важные объекты жизнеобеспечения, объекты социальной инфраструктуры и санаторно-курортного комплекса», — сказал Новак.

Теперь с территории Краснодарского края в Крым возможна переброска мощности более 800 МВт. Основным энергопоставщиком для Крыма является Ростовская АЭС.

Кроме того, в Крыму строят две ТЭС — в Симферополе и Севастополе — с суммарной генерацией в 960 МВт. Потребность полуострова при максимальном пике потребления эксперты оценивают в 1350 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 21 на 22 ноября в Херсонской области Украины украинские экстремисты подорвали ЛЭП, подающие электричество в Крым — так началась энергетическая блокада полуострова Украиной, получившая название «крымский блэкаут». Первые две ветки энергомоста с Кубани в Крым начали работу в конце 2015 года, 14 апреля 2016 ввели в строй третью ветку энергомоста, после чего отключения электроэнергии на полуострове практически прекратились.

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