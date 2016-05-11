Москва, 11 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. На стоимость перевозок большегрузных автомобилей оказывает влияние три фактора. Первый — ужесточение контроля за режимом труда и отдыха водителей, установка тахографов, которые автоматически собирают сведения об отработанных часах. Это существенно увеличило расходы на зарплату водителей. Второй — собственно система «Платон». Третий фактор — ужесточение налогового законодательства. Благодаря этому рынок обеляется и добросовестным перевозчикам легче работать, заявил директор по транспорту FM Logistic Александр Дьяконов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о сохранении льготного тарифа системы «Платон» до 1 января 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

«Цены на перевозки товаров растут закономерно и не только из-за влияния «Платона». Ранее рынок предлагал низкую стоимость перевозки за счет демпинга небольших серых компаний. Поэтому говорить о том, что только «Платон» вызвал такой рост тарифов — не совсем корректно», — считает эксперт.

Как передает ИА REGNUM, по сообщениям ряда СМИ, бизнес-омбудсмен Борис Титов хочет обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о сохранении льготного тарифа системы «Платон» до 1 января 2019 года. По его словам, введение системы «Платон» повлекло огромную нагрузку на бизнес и спровоцировало увеличение розничных цен в среднем на 2−5%. Сокращение объема грузоперевозок составило 30−40%, тарифы на грузоперевозки увеличились примерно на 30%, средняя стоимость одного километра пробега выросла на 6−15%.