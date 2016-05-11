Осло, 11 мая, 2016, 14:49 — ИА Регнум.



widefon.com Арктика

Масштабная добыча нефти и газа в Арктике является незаконной. Норвегия не имеет права выдавать лицензии на разработку арктического шельфа. Об этом говорится в докладе норвежских экспертов, опубликованном Норвежским фондом климата, сообщает сегодня, 11 мая, издание The Maritime Executive.

По мнению норвежских исследователей, которые провели оценку национального и международного права, крупномасштабная добыча нефти и газа в Арктическом регионе будет противоречить Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Конвенции ООН по морскому праву, Конвенции о биологическом разнообразии, Декларации ООН о правах коренных народов и др. Арктические нефть и газ должны оставаться под землей, подчеркивается в заявлении фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2015 года Норвегия объявила о начале проведения 23-го раунда на право разработки арктического шельфа. В его рамках правительство предложило блоки на востоке и севере норвежского шельфа — там, где нефтегазовая промышленность еще не работала. В Баренцевом море это 54 участка, 8 из которых в непосредственной близости к границе с Россией. Еще 8 блоков находятся беспрецедентно высоко — за 74-й параллелью. В Норвежском море предложено три блока. В первой половине этого года правительство Норвегии огласит результаты.

Экологическая организация «Природа и молодежь» уже сообщила, что намерена обратиться в суд, если 23-й лицензионный раунд будет продолжен. Ранее депутат от Зеленой партии Расмус Ганссон заявил о том, что парламент должен полностью остановить 23-й лицензионный раунд и прекратить разработку новых нефтегазовых месторождений на норвежском шельфе.