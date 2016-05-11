Минск, 11 мая, 2016, 14:34 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы президента Белоруссии

«Время в мире непростое», — констатировал 11 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в своём минском дворце туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе нынешнего визита запланированы переговоры лидеров постсоветских республик наедине и в расширенном составе с участием членов делегаций. Во время протокольной съёмки Лукашенко и Бердымухамедов обменялись комплиментами, подчеркнув важность двусторонних отношений в непростое время.

«Я рад всегда бывать на вашей земле, в вашем прекрасном, белокрылом, можно сказать, городе, — сказал Лукашенко, обращаясь к туркменскому коллеге. «И мы пытаемся в Белоруссии внедрить всё то лучшее, что вы делаете в Ашхабаде», — сообщил он.

«Мы потихонечку начинаем заимствовать у вас всё лучшее», — отметил Лукашенко.

«Вы согласились в свое время, вы были не против, чтобы мы учились всему лучшему, — сказал Лукашенко. — В то же время мы готовы и делимся с вами тем передовым опытом, который накоплен у нас».

Отметим, Александр Лукашенко неоднократно позитивно высказывался об опыте преобразований Туркмении покойным руководителем этой среднеазиатской республики Сапармуратом Ниязовым (он же «Туркменбаши», он же «Седар») и заявлял о готовности использовать этот опыт в Белоруссии. По мнению Лукашенко, туркменам «повезло с первым национальным лидером» Ниязовым, который «заложил надежный фундамент для строительства эпохи великого возрождения» — т. е. эпохи правления нынешнего туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Так, посещая в 2011 году Лукашенко посетил город Туркменбаши, и возложил венок в мавзолее Туркменбашиизаявилруководству постсоветской республики: «Мы многое у вас перенимаем даже в мелочах». Лукашенко также приобрёл у «Turkmenistan Airlines» роскошный самолет «Boeing-767−300ER», который ранее принадлежал Ниязову. Посещая 10 декабря 2015 года Ашхабад, Лукашенко и Бердымухамедов утвердили «дорожную карту» сотрудничества на 2016−2017 годы. Напомним, крупнейшим белорусско-туркменским проектом является строительство Гарлыкского горно-обогатительного комплекса в Лебапской области Туркмении. Кконтракт на строительство белорусскими специалистами «под ключ» Гарлыкского ГОК по выпуску калийных удобрений мощностью 1,4 млн т в год на базе одноименного месторождения калийных солей был подписан в январе 2010 года белорусским госпредприятием ОАО «Белгорхимпром» и госконцерном «Туркменхимия». Срок реализации контракта, оцененного в $1 млрд, составлял пять лет. Белорусская сторона предлагала свои услуги по продаже туркменского калия через «Белорусскую калийную компанию» (БКК), которая является спецэкспортёром белорусского госмонополиста «Беларуськалий» (Солигорский ГОК). Затем сроки ввода в эксплуатацию были перенесены и, как ожидается, полноценная работа Гарлыкского ГОК начнётся в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство Гарлыкского ГОК существенно отразилось на росте взаимной торговли между Туркменией и Белоруссией. Однако выполнение основных поставок по проекту, а также кризисы и моральное устаревание традиционного ассортимента товаров существенно повлияли на снижение данного показателя. Так, если в 2011 году товарооборот между Туркменией и Белоруссией составлял около $240 млн, то по итогам 2015 года он упал почти в два раза к уровню предыдущего года и лишь наращивание экспорта услуг позволило минимизировать падение двусторонней торговли с $256 млн в 2014 году до $193,5 млн в 2015 году. Таким образом, показатели взаимной торговли по итогам прошлого года демонстрируют регресс двусторонних отношений.