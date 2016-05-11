Симферополь, 11 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа в период с 30 апреля по 9 мая перевезла в общей сложности 31 тыс. легковых машин и 128 тыс. пассажиров. Это на 47% (по транспорту) и на 20% (по пассажиропотоку) больше показателей прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта РФ.

Владислав Осипов ИА REGNUM

«С 30 апреля по 9 мая включительно на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении через Керченскую паромную переправу перевезено 128 тыс пассажиров, 31 тыс легковых и 9 тыс грузовых транспортных средств. Данные показатели превышают уровень аналогичного периода 2015 года: количество перевезенных пассажиров — на 20%, количество перевезенных легковых транспортных средств — на 47%», — сообщили в Минтрансе.

По данным ведомства, в апреле через Керченский пролив перевезено 272 тыс. пассажиров, что на 40% больше, чем в 2015 году. По «единому билету» за данный период количество пассажиров тоже выросло — на 45% — до 2 909 человек. К 10 мая уже оформлено 26,5 тыс «единых билетов».

Кроме того, в праздничные дни в Крыму был введен в строй новый третий паромный причал. Власти прогнозируют как минимум 15-процентный рост туристического потока на полуостров. Министр транспорта Крыма Андрей Безсалов считает, что Керченская переправа отлично выдерживает транспортную нагрузку. Ввод в строй третьего причала еще больше увеличит пропускную способность переправы Крым-Кавказ.

На сегодняшний день три причала функционируют в порту «Крым», в порту «Кавказ» задействованы два причала для автопассажирской паромной переправы, один причал — для перевозки малотоннажного транспорта и ещё один — для грузовых перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM власти Крыма ожидают, что пассажиропоток на Керченской паромной переправе в 2016 году может быть на уровне 6 млн человек. За 2015 год переправу прошли 4,1 млн человек и более 1 млн автомобилей.

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